Katja Schuurman kan zich vinden in sommige kritiek op haar nieuwe programma Goed Fout, dat afgelopen zondag voor het eerst werd uitgezonden.

In Goed Fout belicht Schuurman samen met Martijn Koning, Edson da Graça en andere gasten de cancelcultuur in Nederland aan de hand van oude televisiefragmenten.

In de eerste aflevering werd onder meer een fragment uit Wie Is de Mol? besproken, waarin kandidaten van hun ogen spleten maakten om het Zuid-Koreaanse nummer Gangnam Style uit te beelden.

"We hadden in de aandacht voor dit fragment iemand met een Aziatische achtergrond aan het woord moeten laten", zegt Schuurman daar nu over. "Dat was ook de bedoeling: er zouden mensen met een Oost-Aziatische achtergrond in het publiek zitten. Dat dit niet zo was, is stom en kwalijk. Het programma wil niemand belachelijk maken, maar juist een gesprek voeren over onderwerpen die zo gevoelig blijken te liggen tegenwoordig."

Schuurman begrijpt ook het commentaar op het duiden van de artiest Halsey, die als non-binaire persoon hen in plaats van zij genoemd wil worden. "Ik bleef toen ik over hen sprak ze zeggen. Iemand uit het publiek attendeerde me er tijdens de opnames op. Ik heb diegene bedankt en aangegeven dat dat onbewust was en dat ik dat de volgende keer met liefde anders doe. Er zat natuurlijk geen vervelende bedoeling achter, van mij noch de gasten. Het is zo'n geval van onwetendheid."

Schuurman vindt het jammer dat sommige mensen niet op een respectvolle manier reageren als een uitspraak of handeling ze niet bevalt, terwijl ze anderen juist om respect vragen. "Er wordt erop los gescholden en bedreigd. Wat liever en zachter zijn, zou ons allen geen kwaad doen. En wat meer lachen om anderen en onszelf is ook heilzaam."