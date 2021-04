Jill uit Landsmeer heeft donderdagavond Big Brother gewonnen. Zij versloeg in de finale de Vlaamse Nick en Liese en neemt de prijs van 70.405,50 euro mee naar huis.

De winnaar werd bepaald aan de hand van stemmen van het publiek. Halverwege de avond kreeg Liese, de enige kandidaat in de finale die er vanaf het begin van de honderd dagen bij was, al te horen dat zij niet bij de laatste twee zat. De twee overgebleven kandidaten begonnen op dat moment weer met nul stemmen.

De eerste liveshow van het programma was op 4 januari te zien, waarna er dagelijks een uitzending volgde op RTL 5 en de Belgische zender VIER. Via Videoland werd 24 uur per dag een livestream uitgezonden. De presentatie van de wekelijkse liveshow was in handen van Geraldine Kemper en Peter Van de Veire, die ook de finale presenteerden.

Big Brother werd voor het eerst uitgezonden in 1999 en was tot 2006 in verschillende varianten op verschillende zenders te zien. Sinds 1999 is het format in zo'n tachtig landen gebruikt.