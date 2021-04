Walter Vermeer is op 49-jarige leeftijd overleden, laat RTL weten. Vermeer was onder meer werkzaam als trouwambtenaar in het RTL 4-programma Married at First Sight (MAFS).

Over de doodsoorzaak maakt de zender niets bekend. Vermeer laat een vrouw en twee kinderen achter.

"Wij kunnen bevestigen dat Walter inderdaad is overleden. De familie doet verder geen uitspraken over de oorzaak van zijn dood. We vragen dan ook om hun privacy te respecteren", laat de zender na eerdere berichtgeving van De Telegraaf weten.