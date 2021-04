Karlie Kloss keert na twee seizoenen niet meer terug als presentatrice van Project Runway. Het model dat in 2019 het stokje overnam van Heidi Klum, is wel als gast te zien in enkele nieuwe afleveringen van de talentenjacht voor modeontwerpers.

De 28-jarige Kloss beviel vorige maand van haar eerste kind, wat een mogelijke reden is voor haar afwezigheid in het negentiende seizoen van het programma. Zender Bravo heeft nog niet bekendgemaakt wie haar zal vervangen. Wel is bekend dat mentor Christian Siriano en juryleden Nina Garcia, Brandon Maxwell en Elaine Welteroth weer van de partij zijn.

Project Runway werd de eerste zestien seizoenen gepresenteerd door het Duitse oud-topmodel Heidi Klum. In 2018 stapten Klum en haar rechterhand Tim Gunn op bij de show, omdat er volgens haar te weinig werd vernieuwd. Ze maakte vervolgens het soortgelijk programma Making The Cut voor Amazon.