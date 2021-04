Ismail Ilgun zou voor de VPRO vanaf eind deze maand een online programma gaan presenteren over online shaming, maar is van dat project gehaald, schrijft de Volkskrant. De omroep kreeg klachten van verschillende vrouwen, onder wie journalist Asma El Ghalbzouri.

De omroep viel uiteindelijk over interviews op het YouTube-kanaal van Ilgun met controversiële personen, onder wie Youness Ouaali. Die vlogger werd begin vorig jaar veroordeeld tot een celstraf vanwege het hebben van seks met een minderjarige.

"We waren al langer met hem in gesprek over zijn gedrag op internet", aldus een woordvoerder tegenover de Volkskrant. "Er zitten heel gevoelige onderwerpen in deze serie. Een presentator moet zich goed kunnen inleven en een kritische houding kunnen aannemen, vooral tegenover mensen die zich schuldig maken aan shaming."

Volgens El Ghalbzouri is Ouaali de "mastermind van de hedendaagse exposecultuur". Zij trok naar eigen zeggen niet aan de bel bij de VPRO uit rancune, maar om slachtoffers van online shaming te beschermen. Ilgun, die in het verleden bekendstond als 'treitervlogger', vindt dat de VPRO van tevoren beter research had moeten doen voor de omroep met hem in zee ging.

Toch begrijpt hij dat het onderwerp gevoelig ligt. "Ik ben geen perfect mens. Ik heb zo mijn gebreken, op het gebied van shaming zit er heel veel gevoeligheid", aldus Ilgun, die eind vorig jaar voor de NTR een tweedelige serie maakte over drillrap. "Maar vergeet niet dat ik shaming jaren heb meegemaakt, maar dat wil niemand erkennen. Dus ik begreep de slachtoffers heel goed."