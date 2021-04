Komiek Jandino Asporaat gaat een nieuwe televisieshow maken voor de NTR. Dino's Bezorgservice is vanaf 22 april zes weken lang te zien, maakt de omroep woensdag bekend. Ook Asporaats alter ego's Judeska en Gerrie zullen in het programma te zien zijn.

Asporaat bezoekt elke week een bijzonder dorp in Nederland. Het wordt volgens de cabaretier "een show vol verrassingen waarin opvallende inwoners in het zonnetje worden gezet en bijzondere pakketjes de weg naar hun bestemming vinden. Juist in deze tijd hebben we, meer dan ooit tevoren, de behoefte elkaar te zien, om met elkaar te lachen en elkaar te kunnen troosten".

Het zal gaan om plekken die niet dagelijks in het nieuws zijn, "zoals Wergea, Baarle-Nassau, Everdingen, Wijk aan Zee, Lievelde en Elsloo".

De cabaretier werkte vorige jaar aan twee films, Bon Bini Holland 3 en Judeska in da House. De opnames van de eerste film werden uitgesteld vanwege de lockdown.