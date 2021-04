De finalisten van Big Brother zijn bekend. Dinsdag moest de Nederlander Michel als laatste het huis verlaten en dat betekent dat Jill en de Vlamingen Nick en Liese donderdag gaan uitmaken wie de winnaar van het RTL-programma wordt.

Kijkers konden de afgelopen dagen stemmen op hun favoriete bewoner. Kandidaat Michel kreeg de minste stemmen en moest daarom vertrekken.

Van de drie finalisten zit Liese het langst in het huis. Zij is als enige van de oorspronkelijke acht, die op 31 december hun intrek in het Big Brother-huis namen, overgebleven. De andere twee kwamen in januari in het huis.

Big Brother was van 1999 tot 2006 in verschillende seizoenen en versies op de Nederlandse televisie te zien. Het programma is inmiddels in 66 landen uitgezonden en verschijnt nog steeds in een aantal landen.