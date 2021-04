De zender BVN is niet langer een samenwerking tussen de publieke omroepen van Nederland en Vlaanderen. De Vlaamse minister van Media Benjamin Dalle heeft de samenwerking opgezegd, waardoor BVN als volledig Nederlandse zender met programmering van de NPO verdergaat.

De Vlaamse regering stapt per 1 juli uit BVN, de zender waarop wereldwijd Nederlandstalige programma's van de NPO en uit Vlaanderen te zien waren. De minister nam deze beslissing als onderdeel van een nieuwe digitale strategie van de VRT, de Vlaamse publieke omroep. BVN, voluit het Beste van Vlaanderen en Nederland, heet straks het Beste van NPO en zendt alleen nog Nederlandse programma's uit.

BVN moet door het wegvallen van de Vlaamse bijdrage aan de zender bezuinigen. De uitzendingen blijven overal gratis te bekijken op internet en via de app, maar een aantal satellietcontracten moet stopgezet worden. Onder meer in de Verenigde Staten en Canada, Afrika en Azië zullen kijkers niet langer via satelliet kunnen kijken.

"Wij beseffen dat niet op elke locatie in de wereld de internetkwaliteit voldoende goed is om online BVN te kunnen kijken, waardoor sommigen van u, met het wegvallen van een aantal satellieten, geen of onvoldoende toegang hebben tot BVN", laat de zender in een verklaring weten.

BVN werd in 1996 opgericht onder de naam Zomer TV. Sinds 1998 bestaat de zender in zijn huidige vorm met de naam BVN.