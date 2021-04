Zowel het televisieprogramma als de radioshow Veronica Inside wordt komende zomer tijdens het EK uitgezonden vanuit Slot Zeist, zo werd dinsdag bekendgemaakt in de Veronica Inside Ochtendshow.

Het radioprogramma is tijdens het EK, dat van 11 juni tot en met 11 juli duurt, iedere middag te horen op Radio Veronica, zeven dagen per week. De show van Wilfred Genee verhuist daarmee tijdelijk van de ochtend naar de middag. Het middagprogramma van Tim Klijn volgt juist de omgekeerde route en is tijdelijk in de ochtend te horen.

De televisie-uitzendingen van Veronica Inside worden uitgezonden op SBS6. Daar zijn elke dag de voor- en nabeschouwingen van de wedstrijden te zien.