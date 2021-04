Zo'n 1,4 miljoen mensen zagen zondagavond dat Nandi van Beurden (links op de foto) door het publiek werd gekozen als winnares van Op zoek naar Maria en dus de hoofdrol in The Sound of Music mag vertolken. De musicalactrice wil op het podium een levenslustige en energieke Maria neerzetten, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

"Ik sta nog te stuiteren", vertelt Van Beurden op de vraag hoe ze zich voelt na zo'n enerverende avond. "Ik heb vannacht voornamelijk naar het plafond gekeken en dacht: wat is er eigenlijk gebeurd?"

De winnares en de rest van het team zaten samen in een 'coronabubbel' en hebben haar winst dus samen kunnen vieren. "Normaal gesproken zou er een hele party zijn, nu hebben we heel braaf bij de kleedkamer een proostmoment gehad. Je zit echt in een bubbel met elkaar. Als je dan naar buiten loopt, besef je pas dat de rest van de mensen er niet bij was en het op televisie heeft gezien."

De musicalactrice had tot de halve finale geen idee wat haar kansen zouden zijn. " Je weet niet of je helemaal of nèt niet in de sing-off bent beland. Iedereen is zo kneitergoed, maar ook zo ondersteunend. Als je had opgetreden, was iedereen backstage keihard aan het klappen en joelen. Vanaf dag één wisten we: we gaan met z'n allen dit avontuur aan. We konden samen keihard lachen maar ook met elkaar ontladen, we zijn echt vrienden voor het leven geworden."

Van Beurden nam het in de finale op tegen Tessa Sunniva (rechts op de foto) en Natascha Molly (midden) en heeft als enige de rol van Maria al eerder gespeeld, als understudy in The Sound of Music uit 2015. Maar dat bracht volgens haar geen voordeel met zich mee. "Ik wist enigszins hoe de rol aanvoelt, maar ik heb het maar vier keer mogen doen in één weekend. Dus eigenlijk was het niet meer dan een soort snuffelstage, ik kon me de rol niet volledig eigen maken."

103 Nandi van Beurden zingt haar eerste nummer als Maria

'Een van de mooiste rollen die er zijn'

Maria stond altijd al op het verlanglijstje van Van Beurden. "Ik vind het een van de mooiste rollen in mijn leeftijdscategorie die je kan spelen, omdat Maria een ontzettende ontwikkeling doormaakt. Ze begint als een nonnetje dat net niet in het klooster past, tot een jonge vrouw die van moeder-overste een schop onder haar kont krijgt en het advies om misschien iets met kinderen te gaan doen. Ze gaat het avontuur aan en ondanks dat ze het doodeng vindt gaat ze er voor de volle 100 procent voor. Bij de familie Von Trapp ontdekt ze de liefde en wordt ze moeder van de kinderen. Zulke vrouwenrollen zijn op één hand te tellen."

In haar versie van Maria wil Van Beurden nog meer durven vertrouwen op haar eigenheid. "Je hoeft geen kopie van Julie Andrews of andere Maria's te zijn. Nu mag ik haar eigen maken. 'Mijn' Maria wordt levenslustig. Misschien vindt ze alles wel doodeng, maar ze gaat er volledig voor. Ook is ze niet op haar mondje gevallen en barst ze van de energie."

Dinsdag gaat het avontuur voor Van Beurden al van start, als ze haar kostuums en pruik gaat passen. "Die transformatie is echt een superleuk onderdeel van het proces. Midden mei gaan we repeteren en hopelijk kunnen we in juni dan gaan spelen. Dat dat gaat gebeuren is nog wel onwerkelijk: tot nu toe heb ik niet verder nagedacht dan: wat moet ik vandaag doen en wat ga ik eten, haha."