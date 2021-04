De laatste zondaguitzending van Op1 heeft 1,2 miljoen kijkers getrokken, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De talkshow werd gepresenteerd door Sven Kockelmann, zonder vaste medepresentator Talitha Muusse.

KRO-NCRV had voorwaarden aan haar werkwijze gesteld, die botsen met haar "professionele en persoonlijke waarden", zo liet Muusse zondag weten. Volgens Muusse had de omroep besloten dat ze niet mocht meepraten tijdens politieke gesprekken, nadat ze haar volgers op sociale media een paar dagen eerder had opgeroepen in Den Haag te komen praten over de ontwikkelingen in de Nederlandse democratie.

Volgens een reactie van KRO-NCRV vereist de presentatie van Op1 journalistieke onafhankelijkheid en heeft de omroep, naar eigen zeggen samen met Muusse, besloten dat zij zondag de uitzending van Op1 namens KRO-NCRV niet zou presenteren.

Kockelmann trok met de laatste zondaguitzending 1.194.000 kijkers en de talkshow komt daarmee op de zevende plek in de kijkcijferlijst. Het ontbreken van Muusse kwam in de aflevering niet ter sprake.

Zo'n 1,4 miljoen mensen keken naar de finale van het AVROTROS-programma Op zoek naar Maria. In het programma streden tien musicalactrices om de hoofdrol in The Sound of Music. De eerste helft van de show trok 1,2 miljoen kijkers. De finale van het programma kwam op de derde plek in de kijkcijferlijst.