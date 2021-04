De hoofdredactie van Jinek heeft Martijn Koning deze week uitgenodigd voor een gesprek over de roast van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. De cabaretier vertelde vrijdag in Op1 dat hij presentatrice Eva Jinek wel degelijk van tevoren inzage heeft aangeboden, waar dat eerder werd ontkend door RTL.

Desgevraagd laat de hoofdredactie van de dagelijkse talkshow op RTL 4 aan NU.nl weten dat Koning is gevraagd "voor een persoonlijk gesprek met de redactie om de situatie uit te praten". Bij die reactie wil de redactie het voorlopig houden. NU.nl heeft Koning gevraagd of hij van plan is in te gaan op dit voorstel.

Koning werd door de redactie van Jinek gevraagd de uitzending waarin Baudet aanwezig was af te sluiten met een roast. Dat deed hij, maar zijn roast viel niet in goede aarde, waarna RTL en Jinek zeiden dat ze Koning hadden gevraagd of ze de tekst van tevoren in mochten zien, maar dat Koning daar niet aan mee wilde werken. De cabaretier sprak dat vrijdag tegen en zei dat hij voorafgaand contact heeft gehad met RTL. "Peter van der Vorst (zenderbaas, red.) heeft zelf die appjes ook. Ik vind het heel raar hoe het nu allemaal loopt."

Jinek bood een dag na de uitzending haar excuses aan en zei dat ze voortaan in grote lijnen wil weten wat haar gasten gaan zeggen. Zenderbaas Van der Vorst zei bij BNR dat de cabaretier zich niet aan de afspraken had gehouden en dat hij geen "harde dingen" zou gaan zeggen.

In de roast sprak Koning over de Joodse afkomst van Baudets verloofde en refereerde hij aan de antisemitische incidenten binnen Baudets partij. Ook sprak hij over hun eventuele toekomstige kinderen en haalde hij de deels Indonesische afkomst van de politicus aan. Later zei Koning dat de roast als een persoonlijke aanval op Baudet bedoeld was.

Forum voor Democratie-leider Baudet verliet vanwege het optreden van Koning de televisiestudio.