1,6 miljoen mensen hebben vrijdagavond naar de eerste aflevering van het tiende seizoen van The Voice Kids gekeken. Snelle maakte zijn debuut als coach en Ilse DeLange keerde terug.

Het aantal kijkers ligt daarmee een stuk hoger dan bij het begin van het negende seizoen, in maart 2020. Destijds keken 1,2 miljoen mensen naar de eerste aflevering.

Vlak voor de uitzending werd bekend dat Snelle rust moet nemen na een intense periode. De eerste afleveringen van The Voice Kids zijn al opgenomen, maar het is nog onduidelijk wat dit betekent voor de latere shows. RTL maakte vrijdag bekend nu met zijn management in overleg te zijn.

RTL 4 had een goede avond: na The Voice Kids bleven 1,4 miljoen mensen hangen voor Beau, waarmee de talkshow concurrent Op1 (807.000 kijkers) ruim versloeg.