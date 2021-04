Martijn Koning heeft Eva Jinek wél aangeboden om zijn roast over Thierry Baudet vorige maand in te zien. Dat zegt de cabaretier vrijdagavond in Op1. RTL en Eva Jinek namen kort na de ophef over de column afstand van Koning en benadrukten dat ze ondanks herhaalde verzoeken geen inzage kregen in de tekst.

Volgens Koning zit dat anders en wilde Jinek niet ingaan op zijn uitnodiging om de column te lezen. Hij zegt daarnaast dat de redactie van haar talkshow "wel degelijk" op de hoogte was van de strekking van de roast. "Peter van de Vorst (zenderbaas, red.) heeft zelf die appjes ook. Ik vind het heel raar hoe het nu allemaal loopt", aldus Koning.

"Het is een hele achtbaan geworden. Ik ben nu lijdend voorwerp van de cancel cultuur. Het is een bizarre tijd waar ik nu ineens in zit."

De 42-jarige cabaretier zei eerder nog dat hij nooit de inhoud van zijn columns prijsgeeft, maar volgens hem is dat verkeerd geïnterpreteerd. "Er zit een verschil tussen dingen van tevoren opsturen en inlezen. Dat is iets anders en zij (Eva Jinek, red.) is niet op dat laatste aanbod ingegaan."

Jinek bood een dag na de uitzending haar excuses aan en stelde dat ze voortaan ongeveer wil weten wat haar gasten gaan zeggen. Zenderbaas Van der Vorst haalde vorige week hard uit naar Koning op BNR en zei dat de cabaretier zich niet aan de afspraken had gehouden en dat hij geen "harde dingen" zou gaan zeggen.

Baudet liep weg vanwege roast

In de 'roast' sprak Koning over de Joodse afkomst van Baudets verloofde en refereerde hij aan de antisemitische incidenten van Baudets partij. Ook sprak hij over hun eventuele toekomstige kinderen en haalde hij de deels Indonesische afkomst van de politicus aan. Later zei Koning dat de sketch als een persoonlijke aanval op Baudet was bedoeld.

Forum voor Democratie-leider Baudet verliet vanwege het optreden van Koning de televisiestudio.

Koning was samen met Katja Schuurman en Edson da Graça te gast bij Op1 om het programma Goed Fout van Powned, waarin wordt ingegaan op de cancel cultuur, te promoten. Schuurman zei dat Koning voor de promotie van dat programma niet welkom was bij de RTL-talkshow van Beau van Erven Dorens door de Baudet-roast.

Dat strookt echter niet met wat RTL eerder nog zei, namelijk dat Koning wel een grens had overschreden met de column, maar nog steeds welkom was bij televisieprogramma's.

De cabaretier verzorgde voor de roast bij Jinek met regelmaat bijdragen in programma's van RTL. Ook maakte hij een oudejaarsconference voor de zender.