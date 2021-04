De tekst over "politieke leiders met een selectief geheugen" die verteller Humberto Tan donderdag uitsprak tijdens The Passion, is pas op het laatste moment aan het stuk toegevoegd. De presentator vond dat er een actuele verwijzing in de tekst moest, vertelt hij op Instagram.

Tan zegt dat hij heel veel vragen kreeg over de betreffende tekst. "Tijdens onze repetities in Roermond was het debat in de Tweede Kamer over 'positie Omtzigt, functie elders' in volle gang. Samen met Marnix, de schrijver van de verteller, vond ik dat er een actuele verwijzing in de tekst moest", legt de presentator uit.

"We hadden al een andere politieke verwijzing in de tekst, regeren is laveren, maar die hebben we door de andere tekst vervangen."

Demissionair minister-president Mark Rutte overleefde donderdag maar ternauwernood het debat over de mislukte formatieverkenning. Hij zei daarin geen herinnering te hebben aan het noemen van Pieter Omtzigt tijdens zijn gesprek met verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma.

Tan dankt al zijn volgers voor de mooie reacties na afloop van The Passion, dat door ruim 2,5 miljoen mensen is bekeken. "Het was een eer om met zo'n mooi gepassioneerd team te werken aan zo'n indrukwekkende productie", besluit hij.