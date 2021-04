Nog maar drie kandidates zijn over in Op Zoek Naar Maria, waarin de hoofdrolspeelster voor The Sound of Music wordt gezocht. De keuze is volledig aan het publiek, dus juryvoorzitter Pia Douwes mag de touwtjes volledig loslaten. Dat vindt ze best spannend, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

"Het publiek kiest, dat is voor de mensen uit ons vak wel spannend", vindt Douwes, die zelf hoofdrollen vertolkte in musicals als Elisabeth en Chicago. "Je laat de controle volledig los, dus je hoopt dat mensen goed kijken waar de kwaliteit ligt."

Kandidaten Nandi, Tessa en Natascha staan in de finale. Douwes ziet in alle drie weer andere kwaliteiten die goed bij de rol van Maria passen. "Natascha is echt ontwapenend, een spons die alles opzuigt en het omzet. Een sprankelende Maria. Ze is gegroeid als een tierelier en heeft zich echt op een verrassende manier ontwikkeld", legt de musicalactrice uit.

"Tessa zagen we eerst als een prinsesje, maar die hebben we inmiddels al zoveel verschillende dingen zien doen. Ze heeft ook andere kwaliteiten laten zien en heeft een warmte, ook in haar stem. Ook heeft ze een vrouwelijkheid die weer van pas komt bij de verliefde Maria. Nandi heeft die puurheid en openheid, ze staat echt in het moment. Zij is een Maria die pit heeft en bijna verbaasd is over wat haar overkomt."

Douwes vertelt dat veel mensen Maria zien als braaf en netjes. "Maar eigenlijk is ze heel mindful en ze heeft een enorme levenslust. Ze is oprecht in alles wat ze doet. Dat zie je in alle drie de meiden heel erg terug. Maria begint als een tomboy en groeit uit tot een jonge vrouw, een gouvernante die op een leuke manier de kinderen in het gareel houdt en hen de vreugde van het leven laat zien. En dan wordt ze een een vrouw en echtgenote die het heft in handen neemt. Dat zouden alle drie goed kunnen spelen."

De drie finalisten: Nandi, Natascha en Tessa. De drie finalisten: Nandi, Natascha en Tessa. Foto: Elvin Boer

'Moest even in m'n rol komen'

Ook in de vorige reeksen zat Douwes in de jury, maar voor de eerste keer heeft ze de plaats ingenomen van juryvoorzitter. "Ik moest er wel even inkomen, ik ben zo gewend om op die andere plek te zitten. Voorheen had ik een coachrol in de jury en werkte ik met de kandidaten. Nu bekijk ik ze veel objectiever en dat was best een uitdaging. Als je coachrol vervult en begaan bent, is dat makkelijker, nu moest ik een stuk meer afstand nemen omdat ik de uiteindelijke keuze maakte."

In de finale hoeft dat niet. Waar het publiek eerst bepaalde welke kandidates er in de sing-off belandden en Douwes vervolgens de knoop doorhakte, maken de kijkers nu ook de uiteindelijke keuze. "Er valt een last van mijn schouders, haha. Dat is wel heel spannend, maar vooral voor de kandidates. Net als in een auditie: er gaat er maar eentje door. Maar dan wel voor het hele Nederlandse publiek."

Uiteraard zal Douwes de optredens wel van commentaar voorzien, waarbij ze vooral het publiek van advies probeert te voorzien. "Ik vind het belangrijk dat je tv kunt maken waarbij je genuanceerd commentaar kan geven, waarbij niemand afgekraakt wordt. Natuurlijk moet je kritisch zijn, maar zoals gewoonlijk zal ik heel intuïtief proberen te kijken en op een positieve manier hun kwaliteiten eruit halen. Het is nu aan het publiek."

De finale van Op Zoek Naar Maria is zondagavond om 20.30 uur bij AVROTROS te zien op NPO1.