Het aangepaste Koningsdagprogramma zal dit jaar gewoon te zien zijn op televisie. De NOS volgt de activiteiten van koning Willem-Alexander en zijn familie in Eindhoven die dag op de voet. Vorig jaar bleef het gezin, net als de rest van Nederland, thuis op 27 april.

Vanwege het coronavirus is het ook dit jaar niet mogelijk om een rondgang door de stad te maken en handen te schudden. Daarom bezoekt het gezin de High Tech Campus in Eindhoven, die is afgesloten voor publiek.

Daar wordt in een speciale studio onder andere een talkshow gehouden waar de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane aanschuiven. Ook ontmoet het gezin virtueel mensen en organisaties uit de omgeving. De uitzending wordt gepresenteerd door Astrid Kersseboom.

Om 19.00 uur wordt op NPO1 teruggeblikt op de dag. Dat doet presentatrice Amber Brantsen vanaf het dak van een voormalig Philips-gebouw. Ook is er in de uitzending aandacht voor Koningsdag in de rest van Nederland. Presentator Winfried Baijens rijdt van Den Haag naar Eindhoven en stopt onderweg op verschillende plekken.

Vorig jaar zou de koning met zijn familie naar Maastricht gaan, maar bleef thuis vanwege de uitbraak van COVID-19. De jarige werkte toen met zijn gezin in de ochtenduren een druk programma af, waarin onder meer de digitale kleedjesmarkt virtueel werd geopend en via videobellen tal van gesprekken werden gevoerd. Koning Willem-Alexander zei toen al dat hij hoopte dat het thuis vieren bij deze ene keer bleef.