Zo'n 2.580.000 mensen keken op de avond van Witte Donderdag naar The Passion, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het paasverhaal werd live uitgezonden vanuit Roermond en was te zien bij KRO-NCRV op NPO1.

Dit jaar trok The Passion iets minder kijkers dan in 2020, toen zo'n 2,8 miljoen mensen keken. In 2014 keek er een recordaantal van 3,2 miljoen mensen naar het paasspektakel.

Freek Bartels en Trijntje Oosterhuis vervulden dit jaar de rollen van Jezus en Maria. De verteller was Humberto Tan. Acteurs Leo Alkemade en Tygo Gernandt vertolkten de rollen van Petrus en Pilatus, en Famke Louise kroop in de huid van Barabbas. Presentatrice Anita Witzier deed verslag van de virtuele 'processie'. Zo'n 21.000 kijkers sloten zich daarbij aan.

"Het was bijzonder om door de stille straten van Roermond van kruis naar kruis te lopen en indrukwekkende verhalen op te halen van mensen", aldus Witzier. "Door deze unieke versie van The Passion was het misschien wel intiemer dan ooit voor de kijker thuis. Je merkt hoe het thema leeft en mensen er voor elkaar willen zijn. Dat vond ik prachtig."

Op het Kamerdebat over de mislukte formatiepoging, dat in totaal zo'n dertien uur duurde, stemden volgens Stichting KijkOnderzoek 773.000 kijkers af.