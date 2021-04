Net als vorig jaar hebben duizenden The Passion-kijkers zich aangesloten bij een virtuele processie. Aan het einde van de uitzending 'liepen' er donderdag meer dan 21.000 mensen mee.

Vanwege de coronacrisis waren er in Roermond, waar het paasverhaal dit jaar werd opgevoerd, geen mensen welkom. Online konden mensen weer hun hoop, zorgen en angsten delen door berichtjes en video's te sturen. Veel berichten gingen ook dit jaar over corona.

Bij het begin van The Passion in het centrum van Roermond waren maar weinig mensen op de been die een glimp van het tv-spektakel proberen op te vangen. De Markt en het Munsterplein waar de opvoering plaatsheeft, waren afgezet met hekwerken met zeilen om publiek te weren.

Enkele mensen probeerden vanaf muurtjes toch iets van The Passion te zien. Verder waren er vooral politiemensen en handhavers op straat. Ook vloog er kort na het begin van The Passion een drone over het Munsterplein.

Famke Louise als Barabbas

Freek Bartels en Trijntje Oosterhuis vervulden dit jaar de rollen van Jezus en Maria. De verteller was Humberto Tan. Acteurs Leo Alkemade en Tygo Gernandt vertolkten de rollen van Petrus en Pilatus.

Artiest Rob Dekay kroop in de huid van Judas en KRO-NCRV-presentatrice Anita Witzier haalde als verslaggever verhalen uit het hele land op en deed verslag van de virtuele processie. Er was een decor met een liveorkest.

Famke Louise speelde de rol van Barabbas. De deelname van de zangeres was tot het laatst geheim gehouden, zoals dat altijd gebeurt met de rol van de misdadiger uit het Bijbelverhaal. Traditiegetrouw is Barabbas in The Passion iemand die in het jaar ervoor in opspraak raakte.

Nederlandse bewerkingen van liedjes

De cast en het orkest brachten dit jaar ook bewerkingen van Engelstalige nummers, waaronder een Nederlandse versie van I'll Be There For You van The Rembrandts, beter bekend als het themaliedje van Friends. Ook Dochters van Marco Borsato en Blauwe Dag van Suzan & Freek werden gezongen.

Roermond zou in 2020 ook al het decor zijn voor The Passion, maar dat ging niet door vanwege de coronacrisis. Vorig jaar werd de paasvertelling door de coronamaatregelen uitgezonden vanuit het Mediapark in Hilversum met Johnny de Mol als verteller. Die versie trok toen op NPO1 2,9 miljoen kijkers.

Eerder waren onder meer Gouda, Rotterdam, Groningen, Enschede en Amersfoort gaststad.