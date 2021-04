De kerkenraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel heeft donderdag in een verklaring laten weten dat zij zich onheus bejegend voelen door de manier waarop sommige verslaggevers te werk gingen. Hun woorden volgen enkele dagen nadat in Krimpen een journalist door een inmiddels aangehouden kerkganger werd aangevallen.

Het bestuur laat weten dat zij begrijpen dat er ophef is ontstaan over de georganiseerde kerkbijeenkomsten waarbij meer dan dertig mensen bij aanwezig zijn. Wel betreuren zij de manier waarop verslaggevers te werk zijn gegaan.

"Door de manier waarop sommige verslaggevers hun werk doen voelen wij ons als kerkgemeenschap onheus bejegend, met als dieptepunt de verstoring van een rouwbijeenkomst in de kerk door de makers van het programma #BOOS." De aflevering van Tim Hofmans programma ging over predikant Anthonie Kort van de Mieraskerk, die in een brief aan de gemeente opriep om homoseksuelen te verbannen. De uitzending leidde tot (doods)bedreigingen richting Kort.

De predikant sprak in de late dienst van zondag begripvol over het incident waarbij een verslaggever van Rijnmond werd aangevallen, bleek uit een door Oud Gereformeerde Gemeente Krimpen online gezette preek.

De kerkenraad zegt in gesprek te willen met de betreffende journalist en het kerklid dat hem een trap en een klap gaf, maar aan dit verzoek zou nog geen verhoor zijn gegeven.

Explosie bij de kerk

De Mieraskerk in Krimpen werd in de nacht van maandag op dinsdag getroffen door een explosie, veroorzaakt door vuurwerk. Volgens een hulpkoster van de kerk heeft het incident "naar alle waarschijnlijkheid te maken met wat er zondag is gebeurd", maar hier heeft de politie nog geen uitspraken over gedaan.

"Al deze gebeurtenissen hebben geleid tot polarisatie in onze Krimpense samenleving", laat het bestuur weten.

Ook bij de Sionkerk op Urk werd zondagochtend een verslaggever aangevallen en zelfs aangereden door een kerkganger. Hierbij zijn arrestaties verricht.