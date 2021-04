De spelshow Tik M Aan heeft zaterdag volgens Stichting KijkOnderzoek 836.000 kijkers getrokken, goed voor de veertiende plek in de lijst met best bekeken programma's. Satirisch nieuwsprogramma Even Tot hier zette voor de vierde keer op rij een kijkcijferrecord neer.

In Tik M Aan gaan zeven koppels de strijd met elkaar aan. Volgens BNNVARA moeten ze kettingreacties proberen te bouwen.

Emma Wortelboer en Frank Evenblij presenteren Tik M Aan. Wortelboer volgt de kandidaten in het proces van idee tot uitvoering en Evenblij leidt de competitie in de arena.

Voor de vierde week op rij verbrak Even Tot Hier een kijkcijferrecord. De vijfde reeks van het satirische nieuwsprogramma begon vorige maand met bijna 1,7 miljoen kijkers, gelijk een record. De twee weken erna stond de teller op respectievelijk 1,8 miljoen en bijna 1,9 miljoen. Deze zaterdag keken ruim 1,9 miljoen personen.

Royaltyprogramma Blauw Bloed trok zaterdag 558.000 kijkers met een uitzending die grotendeels in het teken stond van de vrijdag op 99-jarige leeftijd overleden Britse Prins Philip. De week ervoor trok het EO-programma 412.000 kijkers.