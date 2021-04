Een negentienjarige man is donderdag aangehouden in Brabant op verdenking van het herhaaldelijk online bedreigen van de 24-jarige auteur Lale Gül, meldt de politie. De schrijfster uit Amsterdam, die aanhoudend wordt bedreigd vanwege haar boek Ik wil leven, bevestigt aan NOS dat het inderdaad om haar gaat.

De politie meldt de verdachte na onderzoek van beschermde online accounts te hebben opgespoord. Hiervoor heeft de recherche samengewerkt met digitaal specialisten.

Gül vertelt aan Het Parool dat de man haar foto's stuurde van vuurwapens. "Eindelijk ondervindt iemand de consequenties van het overhoop halen van andermans leven door het sturen van foto's met wapens. Ik had ook weinig hoop dat bedreigers zouden worden aangehouden, maar de politie doet echt haar best om hen de consequenties te laten ervaren. Dat is hoopvol."

In haar debuutroman Ik ga leven schreef Gül kritisch over haar islamitische opvoeding in Amsterdam-West. Op de publicatie volgde heftige reacties, vooral ook nadat ze in verschillende talkshows had opgetreden.

Er kwamen ook steunbetuigingen. Zo werd de petitie Laat Lale Vrij getekend door onder anderen demissionair premier Mark Rutte, D66-lijsttrekker Sigrid Kaag, Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib en diverse schrijvers en bekende Nederlanders.

Aan NU.nl vertelde Gül eerder dat ze haar koffers had gepakt omdat de spanningen hoog opliepen, maar dat ze niet zou vertrekken. Eind maart liet de auteur weten te stoppen met het schrijven over de islam, omdat de bedreigingen ernstiger waren dan ze had voorzien.