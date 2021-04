Jeroen Pauw duikt voor een nieuw programma in economische scheefgroei. De tweedelige serie is op 11 en 18 april te zien op NPO1, heeft BNNVARA donderdag bekendgemaakt.

In Scheefgroei in de Polder onderzoekt Pauw hoe het komt dat het merendeel van de 'gewone mensen' weinig terugzien van economische groei. Samen met historicus Sander Heijne en bedrijfskundige Jeroen Smit bekijkt de presentator hoe aan een samenleving kan worden gebouwd waar iedereen kan profiteren van de groeiende welvaart.

In de eerste aflevering spreekt de presentator Nederlanders van wie de lonen de afgelopen veertig jaar niet voldoende zijn meegegroeid met de economie. In het tweede deel kijkt Pauw vooruit met verscheidene deskundigen over hoe de situatie kan worden veranderd.

Nadat hij in juli stopte met de presentatie van de talkshow Op1, was Pauw vanaf november zes weken te zien met zijn nieuwe programma Pauw komt Binnen. Deze talkshow, waarvoor Pauw het land introk om te praten met mensen die normaal gesproken niet zouden aanschuiven bij een praatprogramma, werd telkens ergens anders opgenomen.