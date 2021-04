Ryanne van Dorst wilde haar leven anders inrichten, maar wist niet zo goed hoe. De televisiemaker vertelt in gesprek met NU.nl dat ze het afgelopen jaar gek werd van haar eigen gedachten en dat daar het programma Het Alternatief uit voortkwam. Zo praat ze met een heks, gaat ze ufo's spotten en visualiseert ze haar eigen dood.

"Het afgelopen jaar was zo fucking heftig", aldus Van Dorst. "Er zijn zoveel problemen aan de oppervlakte gekomen. Ik vroeg me af wat ik nou zelf kon doen en wat we als maatschappij kunnen doen."

"De afgelopen duizenden jaren zijn allerlei religies gepasseerd en we hebben natuurlijk de wetenschap, maar nog steeds zijn er zoveel problemen dat ik dacht: we moeten eens kijken in die hoeken waar mensen vaak niet zo serieus genomen worden. Zit daar niet een kern van waarheid, valt daar iets te leren?"

De programmamaker bezocht ook een aanhanger van het wintigeloof. "Dat was echt magisch, alsof ik door een verborgen deur stapte. Echt een van de hoogtepunten van het programma."

Van de heks hoorde Van Dorst dat haar overleden oma aanwezig was bij hun interview. "Zij voelde dat heel sterk. Ik heb geprobeerd om elk onderwerp met een open blik te benaderen, vastberaden om iets te leren en zonder vooroordelen. Ik laat me echt meevoeren door deze mensen, die elk hun eigen verleden hebben en hun eigen weg gevonden hebben in de wereld. Sommige dingen zijn best wel underground en dan neem ik een houding aan van 'laat maar zien, kom maar op'."

'Wat gebeurt er nou eigenlijk'

Zweverig zou Van Dorst, die ook politieke en maatschappelijke onderwerpen behandelt in het programma, Het Alternatief niet noemen. "Ik wil daar juist doorheen prikken en laten zien: wat hebben we hier aan, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En bij zoiets als Winti, een Afro-Surinaams geloof, gaat het niet alleen om spiritualiteit, maar ook om het slavernijverleden. Het zijn juist heel tastbare onderwerpen die aan bod komen."

Van Dorst denkt dat iedereen voor zichzelf wat uit het programma zou kunnen halen. "Misschien ligt in het magische juist wel een tastbare oplossing voor de toekomst."

Het Alternatief is vanaf 6 april te zien bij BNNVARA op NPO3.