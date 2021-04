Ruim een miljoen mensen hebben woensdagavond gekeken naar Jan Dulles en zijn vriendin Caroline in Rooijakkers over de vloer. Daarmee is het de op een na best bekeken aflevering van het RTL 4-programma ooit.

Dulles en zijn vriendin zijn eind 2020 hun dochter Donna verloren, het meisje was toen slechts drie maanden oud. Het stel vertelde nog niet eerder samen over het verlies. Rooijakkers liet in gesprek met NU.nl weten dat het interview met de zanger aangrijpend was.

Naar de aflevering van Rooijakkers over de vloer met Stefano Keizers, een week geleden, keken nog 779.000 kijkers.

Ook het RTL 5-programma Crime Desk had een betrekkelijk goede avond. Het programma verhuisde van de maandag naar de woensdag en scoorde daarmee 358.000 kijkers. Een week eerder keken er nog een stuk minder mensen: met de kijkcijfers van mensen die het programma op een later moment terugkeken meegerekend, schakelden er 272.000 kijkers in.