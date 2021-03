Mocht Rijnmond weer verslaggevers naar de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel sturen, dan worden zij voortaan vergezeld door beveiligers. Dat laat de hoofdredacteur van de regionale omroep Alex Beishuizen desgevraagd aan NU.nl weten.

"Als wij weer naar de Mieraskerk moeten, eigenlijk ook als we in Krimpen aan den IJssel ons werk willen doen, sturen we vanaf nu beveiliging mee. We werken met hetzelfde bedrijf als de NOS. Wij hoeven dat gelukkig veel minder vaak te doen, want over het algemeen worden wij positief in de regio Rijnmond bejegend."

Rijnmond-verslaggever Jacco van Giessen was zondagochtend voor een kerkdienst in Krimpen aan den IJssel om kerkgangers te bevragen. Enkele gereformeerde kerken in Nederlanden openden op die dag ondanks de coronamaatregelen hun deuren voor de gelovigen.

Van Giessen werd tijdens zijn werk door een kerkganger mishandeld. De verslaggever had geen eigen beveiliger, maar werd uiteindelijk geholpen door een beveiliger die met de radioploeg van de NOS was meegekomen.

Beishuizen zegt dat de incidenten van afgelopen weekend hem enigszins verrasten: "Ik dacht zelf eerlijk gezegd dat dit wel zo'n beetje de laatste plek zou zijn waar iemand met geweld te maken krijgt. Ik weet nu beter."

'Alles was erop gericht om niet te provoceren'

Over de werkwijze van verslaggever Van Giessen is bij Rijnmond geen enkele twijfel ontstaan. "De Mieraskerk is wel vaker in het nieuws als het gaat om de standpunten over bijvoorbeeld homoseksualiteit. Wij hebben daar al vaker gestaan en onze collega's van andere media ook. Jacco heeft eerder gezegd dat hij op die bewuste zondag ingetogen te werk ging en zich netjes had gekleed. Alles was erop gericht om niet te provoceren", vertelt de hoofdredacteur.

"Die kerkdienst kon je online volgen, maar de mensen kozen ervoor om toch naar de kerk te gaan. We wilden van hen weten waarom ze dat deden. Het is niet vreemd dat journalisten vragen hierover stellen. De journalistieke aanleiding was duidelijk."

Wanneer weer een verslaggever van Rijnmond naar de Mieraskerk gaat, is nog niet bekend. Beishuizen sluit niet uit dat het paasweekend aanleiding zal geven voor een nieuw verslag.

'De pers moet te allen tijde haar werk kunnen doen'

Ook PowNed-verslaggever Mark Baanders werd afgelopen zondag mishandeld. Hij deed verslag rondom de Sionkerk op Urk en kreeg tijdens zijn werk klappen. Ook reed een automobilist op Baanders in.

"De aanleiding om naar Urk te gaan, was omdat zij besloten de coronaregels los te laten", zegt PowNed-directeur Dominique Weesie. "De pers moet te allen tijde haar werk kunnen doen, maar ik weet niet of we volgend weekend dan gelijk weer voor de deur moeten gaan staan. We weten nu dat die mensen niet echt bereid zijn om iets te zeggen. Dan ga je wel heel erg op het effectbejag zitten. De gemoederen zijn nog niet echt bedaard. Wat willen we daar bereiken als we er nu naartoe zouden gaan?"

Als er een goede aanleiding is om toch weer naar Urk te gaan, is het volgens Weesie best mogelijk dat er beveiligers worden meegestuurd. "Maar wat doe je met één beveiliger? We nemen weleens beveiligers mee naar demonstraties, zodat de verslaggever ogen in zijn rug heeft. Maar tegen dit soort excessen weet ik niet of het zal helpen. Het zou ook agressie kunnen opwekken. Het is lastig."

NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff laat aan NU.nl weten pas aan het einde van de week te besluiten of verslag wordt gedaan van een fysieke kerkdienst in Nederland. Het is al langer bekend dat journalisten van de NOS tijdens bijna alle werkzaamheden in de publieke ruimte beveiligd worden.