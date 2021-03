Wetenschapsjournalist Diederik Jekel presenteerde dinsdag een livesessie van het RIVM over de bestrijding van het coronavirus. Hij vindt niet dat zijn eigen opvattingen over onafhankelijke journalistiek daarmee botsen, zegt hij tegen NRC.

Jekel, die eerder ook het entertainmentprogramma RTL Boulevard presenteerde, stelde medewerkers van het RIVM eigen vragen en publieksvragen. Die waren vooraf met het RIVM besproken.

De sessie ging over de rekenmodellen die het RIVM gebruikt om de epidemie in kaart te brengen. Jekel maakte ook een uitlegvideo over die modellen en zegt daarin "100 procent vrij" te zijn geweest.

Daarnaast zegt Jekel dat hij zich vrij voelt te vragen wat hij wil en dat hij in de toekomst alles over het RIVM mag zeggen en schrijven. "Maar mocht deze sessie vragen oproepen over mijn rol en mijn onafhankelijkheid, dan stop ik er natuurlijk mee."

Overheid mag journalisten inhuren

Uit onderzoek van NRC blijkt dat de Rijksoverheid wel journalisten mag inhuren, maar dat zij hierin "altijd zeer terughoudend" moet zijn als zij met die journalisten op ieder moment "in een andere verhouding kan komen te staan". Zo wordt bijvoorbeeld afgeraden om een sportjournalist door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in te huren.

Het RIVM laat aan de krant weten dat de klus van Jekel van korte duur is en dat Jekels terrein eerder wetenschap dan volksgezondheid bestrijkt. "Als we journalisten al zouden willen paaien, zijn er betere kandidaten te bedenken", zegt een woordvoerder van het RIVM tegen NRC.