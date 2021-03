Vrienden Nick Schilder, Simon Keizer en Kees Tol gaan na de succesvolle reeks over Simon & Garfunkel opnieuw een muzikale zoektocht maken voor AVROTROS. Dit keer is de Zweedse popgroep ABBA het onderwerp.

Net als in Nick, Simon & Kees: Homeward Bound bezoeken de drie vrienden in deze reeks mensen en plekken die van betekenis zijn geweest voor het succes van de artiesten.

De muzikanten en de presentator bezoeken onder andere de Metronome Studios, waar ABBA de meeste nummers heeft opgenomen. Ook maken ze kennis met de vaste gitarist van de popgroep.

Nick, Simon & Kees: Take a chance on me is vanaf 30 april om 20.30 uur te zien bij AVROTROS op NPO1.