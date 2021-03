Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinsessen Amalia, Alexia en Ariane zullen op Koningsdag de High Tech Campus Eindhoven bezoeken. Vanuit een studio op deze locatie wordt een online- en tv-uitzending opgenomen, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag weten.

Het koninklijk gezin neemt op 27 april deel aan een uitzending waarin Brainport Eindhoven zich presenteert aan de hand van het thema KennisMaken. In deze studio wordt een groot deel van de programmering ingevuld.

Brainport Eindhoven is een samenwerkingsverband tussen gemeenten in Metropoolregio Eindhoven, bedrijven en kennisinstellingen uit Zuidoost-Brabant. Zo'n 135 bedrijven en instituten werken er aan de ontwikkeling van onder meer nieuwe producten.

Wat de koning en zijn gezin precies gaan doen, wordt op een later moment bekendgemaakt. Ze zullen in elk geval in gesprek gaan met ontwerpers en terugblikken 'op bijzondere manieren van ontmoeting in coronatijd'. Ook laten bedrijven diverse nieuwe technologieën zien.

Wegens het coronavirus zal Koningsdag dit jaar zonder publiek worden gevierd. De gemeente Eindhoven riep mensen eerder al op om 27 april niet naar de lichtstad te komen.

Koningsdag 2020 gevierd vanuit Huis ten Bosch

Vorig jaar ging de viering in Maastricht vanwege het coronavirus niet door. In plaats daarvan vierde de koning zijn 53e verjaardag samen met koningin Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane thuis op Paleis Huis ten Bosch.

Maastricht zag vervolgens af van de mogelijkheid om Koningsdag 2021 te organiseren. De stad wacht liever een moment af waarop iedereen het feest weer op straat kan meevieren.