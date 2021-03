De man die afgelopen zondag een journalist van Rijnmond voor de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel mishandelde, moet in het openbaar berecht worden, zegt de advocaat van de regionale omroep. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft echter besloten de zaak achter gesloten deuren te behandelen.

Hierdoor is de rechtszaak niet openbaar voor de pers en het publiek. Volgens advocaat Frank van Ardenne is dat niet wenselijk, omdat het maatschappelijk belang van de zaak volgens hem groot is: "Dit is een aanslag op de vrije nieuwsgaring. De waakhondfunctie die een journalist heeft, kan op deze wijze niet voldoende tot zijn recht komen", zegt hij tegen Rijnmond.

Rijnmond-verslaggever Jacco van Giessen was zondagochtend voor een kerkdienst in Krimpen aan den IJssel aanwezig om kerkgangers te bevragen. Enkele gereformeerde kerken in Nederlanden openden op die dag ondanks de coronamaatregelen hun deuren voor de gelovigen. Van Giessen werd tijdens zijn werk door een kerkganger mishandeld.

Advocaat Van Ardenne heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van het OM en gaat ervan uit dat de hoofdofficier van justitie aan de bezwaren zal tegemoetkomen.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten is het met de advocaat van Rijnmond eens, laat algemeen secretaris Thomas Bruning aan NU.nl weten.

"We snappen dat het OM deze zaak zo snel mogelijk wil behandelen, daar zijn we het mee eens. Maar naast snelheid is ook zichtbaarheid en transparantie van belang. Je moet kunnen zien hoe iemand zich verdedigt en welke straf er opgelegd wordt. We moeten niet het gevoel creëren dat dit achter gesloten deuren plaatsvindt. Dit is een zaak waarvan het van belang is dat het publiek ziet dat je hier niet mee wegkomt."