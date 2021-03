De satirische nieuwssite Nieuwspaal is door zo'n vijftien personen bedreigd, nadat zij een artikel publiceerden waarin zij de gewelddadige gebeurtenissen rond de Sionkerk op Urk op de hak namen. Hierop hebben zij besloten het betreffende stuk van hun website te verwijderen.

Naar aanleiding van de journalisten die zondag door kerkgangers werden aangevallen, plaatste de website een artikel getiteld Jezus dreigt Pasen te boycotten vanwege gewelddadige christenen Urk.

"Daarop ontving de redactie van Nieuwspaal scheldkanonnades en meerdere serieuze dreigementen uit christelijke hoek", laat de redactie dinsdag weten. Zo'n vijftien personen hebben via WhatsApp en de telefoon gesommeerd om het artikel te verwijderen. "Anders zouden de dreigers 'een bakkie komen doen' op de redactie."

Nieuwspaal-uitgever Antoine Holl neemt de bedreigingen serieus, ondanks dat het gaat om een artikel van satirische aard. "We zien persvrijheid en vrijheid van meningsuiting als belangrijke waarden in ons land, maar de veiligheid van onze redactie staat voorop."

Daarop is besloten het artikel te verwijderen. "Kennelijk is een overduidelijk komisch bedoeld artikel al voldoende om de Urkers in woede te laten ontsteken."

De redactie overweegt om aangifte te doen. Ze laten in reactie aan NU.nl weten dat de bedreigingen geen reden zijn om artikelen over dit onderwerp in de toekomst uit te sluiten. "Wij moeten per situatie bekijken of een artikel kan of niet."

Verschillende journalisten mishandeld

De Sionkerk opende zondag ondanks de coronamaatregelen haar deuren en verschillende media hebben na afloop van de dienst getracht om vragen te stellen aan de aanwezige kerkgangers. Hier werd bijna zonder uitzondering zeer afwijzend door de kerkgangers op gereageerd.

Verslaggever Mark Baanders van omroep PowNed werd zelfs aangevallen en later ook aangereden door een kerkganger. Een 35-jarige man uit Urk werd zondag aangehouden door de politie op verdenking van het inrijden op de journalist en zit nog vast. Maandag werden nog eens twee mannen (26 en 28 jaar) uit die plaats aangehouden.

Ook een journalist van RTV Rijnmond werd mishandeld. Dat gebeurde voor de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel. Een verdachte in die zaak is aangehouden.