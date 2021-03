De EO zendt dinsdagmiddag, vanwege het overlijden van Bibian Mentel, de aflevering van het programma De Kist uit waar zij aan deelnam. In de talkshow praat Kefah Allush met bekende Nederlanders over de dood en rouwverwerking.

De uitzending werd gemaakt in 2016. Mentel spreekt in het programma over haar optimistische kijk op de toekomst. Ook blikt de paralympisch snowboardkampioene terug op de vele moeilijke momenten die ze beleefde in de meer dan vijftien jaar sinds ze voor het eerst hoorde dat ze kanker had.

De uitzending is te zien om 16.30 uur op NPO1. Mentel overleed maandag op 48-jarige leeftijd. De Utrechtse leed al lang aan kanker. Begin maart werd bekendgemaakt dat ze uitzaaiingen in haar hersenen had en dat genezing niet meer mogelijk was.

Mentel vertelde daarna dat ze nog genoot van alle momenten die ze nog had. Recent opende ze nog haar eigen Cruyff Court bij De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht.