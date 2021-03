Jan Dulles en zijn vriendin Caroline vertellen in Rooijakkers over de vloer open over het verlies van hun drie maanden oude dochter Donna. De presentator kon daarbij niet anders dan zijn eigen gevoel even parkeren: hij wilde de twee een veilig gevoel geven tijdens het interview en zijn eigen emoties zouden hen niet helpen, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

"Het was een indrukwekkende draaidag, nu twee weken geleden in maart. We hadden ze voorzichtig benaderd en uitvoerig contact gehad vooraf, want we wilden ze de ruimte bieden om nee te zeggen of er toch van af te zien. Dat zij zo open zijn, raakte me", aldus Rooijakkers.

Dulles had Donna, geboren op 13 september, in zijn armen toen ze op 19 december plotseling overleed. Het is de nachtmerrie van iedere ouder, zegt ook Rooijakkers. "Ik ben zelf vader van een tweeling van vier jaar oud en met hem en Caroline erover praten was ook daarom heel heftig. We zijn tussendoor ook regelmatig even gestopt, hebben alles in samenspraak gedaan met hen. En ik dacht: zij hebben er niets aan als ik nu mijn verdriet laat zien over hun verhaal. Alles draait om Jan en Caroline en dat verschrikkelijke verlies."

De zanger is bekend met praten voor de camera, maar Caroline is geen bekende Nederlander. Toch is ook zij een groot onderdeel in de uitzending en praat ze open over hoe het voor haar is. "We hebben het heel rustig aan gedaan, ze heeft zelf aangegeven wat ze wel en niet prettig vond. En uit alles wat zij zegt, maar ook wat Jan zegt, spreekt zoveel liefde."

Dulles heeft vanuit huis uit niet per se meegekregen hoe te praten over zijn emoties, maar bij het schrijven van zijn muziek kan hij wel bij zijn gevoel. "Met Jan ging ik mee naar de studio, waar Jaap Kwakman zat, en samen speelden ze het nummer dat Jan schreef voor Donna. Dat raakte me recht in het hart, toen brak ik ook."

Uitzending met Bilal Wahib geschrapt

Het interview met Dulles en zijn vriendin is de vierde in de reeks. Een uitzending over Bilal Wahib zou de derde zijn geweest, maar toen vorige week een video naar buitenkwam waarin hij een minderjarige vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien is er een politieonderzoek gestart en besloten de aflevering niet op televisie uit te zenden.

Rooijakkers begrijpt dat die keuze is gemaakt en hij en zijn team zijn nu bezig met het zoeken naar een geschikte vervanger voor de uitzending. Over de opnames met Wahib: "Je voelde die dag dat er nog zoveel voor hem in het verschiet lag, iedereen was positief over hem en hij was het zelf ook. Na de opnamedag had ik het er met een vriend over: het is een hard vak, waar je krassen op je ziel van overhoudt, maar Bilal had dat nog niet."

Of de uitzending met Wahib ooit nog te zien zal zijn, weet Rooijakkers niet.

Rooijakkers over de vloer is woensdag om 21.30 uur bij RTL4 te zien.