De Gereformeerde Gemeente Urk heeft excuses aangeboden voor de uitspraken van Hessel Snoek. De persvoorlichter van de Sionkerk vergeleek de handelswijze van journalisten met het optreden van de nationaalsocialistische elite-eenheid SS tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Een dag na de uitspraken van Snoek laat de Gereformeerde Gemeente Urk op haar website weten dat de uitspraken zijn ontstaan "onder aanhoudende zware mediadruk en uitputting".

"Namens woordvoerder en kerkenraad delen we u mee deze woorden terug te nemen en we bieden onze welgemeende excuses aan. In het bijzonder aan ieder die zich hierdoor gekwetst zou kunnen voelen. "

Snoek noemde de journalisten maandag in een interview in De Stentor "een stelletje randdebielen" die over alle grenzen heen zouden gegaan.

"Een stuk of dertig man stond voor onze hoofdingang en een paar zijn zelfs op ons terrein gekomen. De ingang werd geblokkeerd en daardoor hadden mensen niet voldoende ruimte om naar binnen te gaan. Ook waren er journalisten agressief richting mensen en werd er achter mensen aangerend. Als je een camera voor je neus krijgt, raak je in paniek. De SS handelde vriendelijker in de oorlog dan de journalisten."

210 Aangevallen verslaggever: 'Kerkgangers willen geen lastige vragen'

Journalisten krijgen klappen

Snoek, tevens ouderling van de Sionkerk, sprak in het interview over de mediabelangstelling voor de kerkdienst op Urk afgelopen zondag. Voorafgaand aan de dienst werden bezoekers van de kerk benaderd door de aanwezige media. Hier werd bijna zonder uitzondering zeer afwijzend door de kerkgangers op gereageerd.

Verslaggever Mark Baanders van omroep PowNed werd zelfs aangevallen en later ook aangereden door een kerkganger. Een 35-jarige man uit Urk werd zondag aangehouden door de politie op verdenking van het inrijden op de journalist en zit nog vast. Maandag werden nog eens twee mannen (26 en 28 jaar) uit die plaats aangehouden.

Ook een journalist van RTV Rijnmond werd mishandeld. Dat gebeurde voor de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel. Een verdachte in die zaak is aangehouden.