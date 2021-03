Verteller Humberto Tan hoopt tijdens de live-uitzending van The Passion wel enigszins last te hebben van zenuwen.

"Dan heb je toch een beetje extra focus", vertelt hij aan NU.nl.

"Ik denk wel dat het zo is. Ik zal niet zozeer zenuwen hebben voor de live-uitzending, want dat ben ik wel gewend", aldus de presentator, die momenteel elke zondag te zien is met de talkshow Humberto. "Maar wat ik doe bij The Passion is natuurlijk niet mijn core business."

Als verteller van het muzikale paasverhaal van KRO-NCRV ziet Tan zichzelf als "de Haarlemmerolie" van het verhaal. "Ik verzorg de verbinding. Ik vertel het verhaal dat wordt ingevuld door zangers en acteurs, en maak rechtstreeks contact met de kijker."

De teksten van Tan worden gemaakt door het team achter The Passion aan de hand van het thema van dit jaar: Ik ben er voor jou. "Vervolgens lezen we samen de teksten door en wordt er eventueel nog wat aangepast. Zo probeer je met elkaar een taart te bakken."

'Ik wil het met een bepaalde rust brengen'

Tan stelt dat zijn persoonlijkheid niet te veel naar voren komt in zijn rol. "Hoe ouder het verhaal, des te marginaler de toegevoegde waarde. Maar ik hoop dat ik het met een bepaalde rust kan brengen. Ik kan soms snel praten, maar ik ga het nu wat rustiger brengen."

Het was niet voor het eerst dat de presentator werd gevraagd voor The Passion. Eerder paste het niet in zijn drukke schema, dit jaar wel. Spijt dat hij niet in 'normaal' jaar meedoet, heeft hij echter niet. "Ik laat me niet beïnvloeden door zaken waar ik geen invloed op heb. Ik ben in deze tijd gevraagd. Dan kijk ik: spreekt het me aan, ja of nee? Je moet niet te lang stilstaan bij wat had kunnen zijn."

Naast Tan doen onder anderen Trijntje Oosterhuis (Maria), Freek Bartels (Jezus) en Rob Dekay (Judas) mee aan The Passion. Het paasspektakel wordt op 1 april live uitgezonden vanuit Roermond en is te zien bij KRO-NCRV op NPO1.