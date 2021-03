De familie van de twaalfjarige jongen die vorige week onder druk van acteur en rapper Bilal Wahib zijn geslachtsdeel liet zien tijdens een livestream op Instagram vraagt om rust. Volgens advocaat Richard Korver, die de familie bijstaat, heeft de jongen de afgelopen dagen een aantal "vervelende berichten" op sociale media ontvangen.

Korver schrijft in een verklaring dat mensen niet op zoek moeten gaan naar het slachtoffer of zijn familie; ze willen met rust worden gelaten. De advocaat dringt erop aan alleen berichten waarin het slachtoffer wordt gesteund op sociale media te plaatsen.

De advocaat schrijft dat er veel acties zijn opgezet om het slachtoffer en zijn familie financieel te steunen, maar hier is niet om gevraagd, en de familie heeft ook geen toestemming gegeven. Mensen die toch geld hebben opgehaald, kunnen dit storten bij de stichting Help Wanted, zegt de advocaat. Die stichting komt op voor de belangen van kinderen die slachtoffer zijn van de verspreiding van naaktbeelden via sociale media.

Wahib werd vorige week opgepakt op verdenking van het verspreiden van kinderporno. Diverse partijen trokken hun handen van hem af. Zo zette Top Notch, zijn platenlabel, alle activiteiten stil en haalde NPO Zapp hem van het programma Teenage Boss, dat hij presenteerde.

Wahib liet via zijn advocaat weten "vreselijk veel spijt" van zijn "onbezonnen, totaal misplaatste grap" te hebben.