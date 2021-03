De politie in Urk heeft maandag twee mannen (26 en 28 jaar) uit die plaats aangehouden wegens de mishandeling van een journalist zondag bij de Sionkerk. Ze hadden zich zelf bij de politie gemeld. De mannen zitten vast en worden verhoord, laat de politie maandag weten.

Zondag werd al een 35-jarige man uit Urk aangehouden op verdenking van het inrijden op de journalist van omroep PowNed. Hij zit nog vast op verdenking van zware mishandeling.

Journalist Mark Baanders stelde zondag vragen aan kerkgangers die ondanks de coronamaatregelen een kerkdienst bijwoonden. Bijna geen enkele kerkganger was daarvan gediend en sommigen gingen zelfs over tot fysiek geweld.

Zo werden Baanders en de cameraman door twee mannen aangevallen en werd de verslaggever aangereden door een auto. De gebeurtenissen werden duidelijk in beeld gebracht, maar de aanwezige politieagent stuurde de verdachten aanvankelijk met een waarschuwing weg.

Politie gaat in gesprek met NVJ en hoofdredacteuren

De politie zei in een verklaring dat er niet werd ingegrepen om een mogelijke escalatie te voorkomen, waarop door PowNed-omroepbaas Dominique Weesie met verbazing werd gereageerd.

"Met een aanhouding van één of meerdere personen had de situatie kunnen escaleren. Dit had de situatie voor de aanwezige journalisten niet veiliger gemaakt", licht de politie maandag toe. Het is volgens de politie "nooit de intentie geweest om de geweldplegers vrijuit te laten gaan".

Ze zal binnenkort met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Genootschap van Hoofdredacteuren in gesprek gaan om haar optreden kritisch te evalueren.

PowNed-baas: 'Je geeft geweldplegers bijna een vrijbrief'

Weesie noemt de aanhoudingen in een reactie aan NU.nl "goed nieuws". "Het is wat laat wat mij betreft, maar het gaat erom dat ze op hun verantwoordelijk worden gewezen. Op het moment zelf heeft de politie niet ingegrepen en daar heb ik zelf grote problemen mee. Je moet geweld tegen journalisten altijd aanpakken. Door dat niet te doen, geef je geweldplegers bijna een vrijbrief."

De omroepbaas schrikt van het toenemende geweld tegen journalisten. "Ik sprak collega's van RTL en de NOS, die de laatste tijd regelmatig beveiligers bij zich hebben. Deze zondag niet, en ze zeiden achteraf dat ze dat verkeerd hadden ingeschat. We moeten dus echt beveiligers meenemen als we op een zondagochtend verslag doen bij een kerkdienst. Dat is toch van de zotte? Het zou fijn zijn als politie en justitie dan meteen hard optreden om een krachtig signaal af te geven."

Met Baanders en de cameraman gaat het volgens Weesie goed. "Ze zijn geschrokken, al is het niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Het had ook zomaar anders kunnen aflopen, en daar wil je toch niet aan denken."