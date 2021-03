Journalist Arnold Karskens dient een klacht bij de Amsterdamse politie in, omdat hij zondag tijdens een demonstratie op het Museumplein ondanks het tonen van zijn politieperskaart werd afgevoerd. "Je maakt mij niet wijs dat het een misverstand was", zegt de voormalige oorlogsverslaggever tegen NU.nl.

Karskens was voor aspirant-omroep Ongehoord Nederland op het Museumplein om verslag te doen van een demonstratie tegen coronamaatregelen. De politie besloot een deel van de demonstranten die aan een sit-in deelnamen in te sluiten en af te voeren.

Karskens zegt dat hij niet aan de sit-in deelnam en herhaaldelijk zijn politieperskaart aan de agenten liet zien. Met deze kaart mogen journalisten ook in door de politie afgezette gebieden werken. Ondanks zijn perskaart werd Karskens samen met andere demonstranten met een bus naar een andere plek vervoerd. Daar werd zijn aanhouding door een officier van justitie getoetst en afgekeurd. Karskens werd daarna in vrijheid gesteld.

De journalist laat het er niet bij zitten. Hij dient via de advocaat van Ongehoord Nederland een klacht in bij de Amsterdamse politie. "Je maakt mij niet wijs dat het een misverstand was als de brigadecommandant zegt: 'Hij moet wel mee.' Hij moet op de hoogte zijn van de politieperskaart. Is hij dat niet, stuur hem dan terug naar de politieacademie."

'Ik weet echt wel waar dit toe kan leiden'

Karskens beschouwt zijn aanhouding als intimidatie. "De verbinding waar veel journalisten die middag gebruik van maakten om de gebeurtenissen online te streamen, werd ook door de politie gehinderd. Het was onmogelijk om vanaf het Museumplein te livestreamen of te bellen", vertelt de journalist. "Dit is een gevaarlijke ontwikkeling. Ik weet echt wel waar dit toe kan leiden. Als je als journalist geen toezicht meer hebt op wat er tijdens demonstraties gebeurt, dan is dat een hellend vlak."

"Als je een politieperskaart hebt, mag je aanwezig zijn om verslag te doen. Als hij niet iets anders heeft gedaan, dan gaat zijn aanhouding rechtstreeks in tegen de afspraken die we met de politie en de minister op dit punt hebben gemaakt", zegt Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

De NVJ heeft van meer journalisten gehoord dat ze op zondag zijn weggestuurd. "Dit geval staat niet op zichzelf. Het benadrukt dat de instructie aan de ME en de politie heel helder moet zijn. Ken de regels en pas die toe. Het kan een keer fout gaan, maar journalisten moeten gewoon hun werk kunnen doen."