Omroep PowNed heeft aangifte gedaan nadat verslaggever Mark Baanders en een cameraman zondag bij de Sionkerk op Urk werden mishandeld. Dat vertelde omroepdirecteur Dominique Weesie zondagavond in de talkshow Humberto.

Baanders stelde vragen aan kerkgangers die ondanks de coronamaatregelen een kerkdienst bijwoonden. Bijna geen enkele kerkganger was daarvan gediend en sommigen gingen zelfs over tot fysiek geweld.

Zo werden Baanders en de cameraman door twee mannen aangevallen en werd de verslaggever aangereden door een auto. De gebeurtenissen werden duidelijk in beeld gebracht, maar de aanwezige politieagent stuurde de verdachten aanvankelijk met een waarschuwing weg.

De bestuurder van de auto werd later aangehouden, de twee andere mannen vooralsnog niet. De politie zei in een verklaring dat er niet werd ingegrepen om een mogelijke escalatie te voorkomen.

Weesie vindt het onbegrijpelijk dat de mannen gewoon weg konden lopen. "Er wordt hier een verslaggever van mij mishandeld. Andere collega's werden geïntimideerd."

De omroepdirecteur zei verder dat hij wellicht had moeten overwegen om zijn werknemers op Urk te beveiligen. "Zover zijn we dus al, dat we op zondagochtend naar een kerkdienst gaan en moeten besluiten of we wel of niet beveiliging meenemen."