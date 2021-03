Ruim 1,86 miljoen mensen hebben zondagavond naar de allerlaatste aflevering van Zondag met Lubach gekeken. Na dertien seizoenen stopt presentator Arjen Lubach met het programma.

Daarmee eindigt de presentator zijn succesvolle programma niet met een record. Daar waren meer dan 2,1 miljoen kijkers voor nodig, gezien het record van oktober 2020. Lubach sloot de uitzending af met een recept voor suikerbrood.

Zondag met Lubach werd sinds 2014 uitgezonden door de VPRO en won in 2017 de Gouden Televizier-Ring. Daarnaast had Lubach vaak succes met YouTube-filmpjes en liedjes. Zo werd het duet Ik **** je op afstand met MEROL een hit en waren ook tracks over justitieminister Ferd Grapperhaus en een duet met Fresku succesvol.

Het programma zou eigenlijk na twaalf seizoenen eindigen, maar omdat Lubach vanwege de coronapandemie het theater niet in kon, werd er nog een seizoen aan toegevoegd.