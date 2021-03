Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren ziet de mishandeling van journalisten bij kerken in Urk en Krimpen aan den IJssel van afgelopen zondag als een aantasting van de persvrijheid. De beroepsorganisatie wil met het Openbaar Ministerie (OM) en de politie praten over de terughoudendheid van de daar aanwezige agenten.

Bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel gaf een kerkganger een verslaggever van Rijnmond een trap en een klap.

Bij de Sionkerk op Urk werd een verslaggever van PowNed geschopt, geslagen en bewust aangereden.

"De politie was maar zeer beperkt aanwezig en trad pas later op de dag op tegen verdachten. En dat terwijl de journalistiek voortdurend te maken heeft met intimidaties, agressie en bedreigingen en er op Urk recent eerdere incidenten zijn geweest", laat het bestuur van het genootschap maandag in een brief weten.

De politie verklaarde zondag niet direct te hebben ingegrepen, omdat zij de rust wilde bewaren en escalatie wilde voorkomen. Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren vindt die verklaring onacceptabel: "De journalistiek is een fundament van onze democratie en moet niet alleen in woorden of achteraf, maar vooral ook ter plekke - als het erop aankomt - worden beschermd."

Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren is een overlegorgaan van hoofdredacteuren van Nederlandse kranten, tijdschriften, persbureaus, radioprogramma's, televisieprogramma's en websites.