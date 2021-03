Een 35-jarige man uit Urk is zondagavond laat aangehouden, meldt de politie maandag op Twitter. Hij wordt ervan verdacht zondagochtend een journalist bewust te hebben aangereden. Dit incident en een soortgelijke aanval bij een kerk in Krimpen aan den IJssel leidden tot veel woede bij politici, politie en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Op Urk werd een reporter van PowNed aangevallen en aangereden bij de Sionkerk. De politie was zondag op zoek naar drie verdachten.

De andere twee verdachten zijn nog niet aangehouden. Zij worden verdacht van het schoppen en fysiek belagen van de journalist. "Geweld tegen journalisten is onacceptabel", zegt een woordvoerder. "Wij geven deze zaak hoge prioriteit."

In Krimpen werd een verslaggever van Rijnmond geschopt en geslagen buiten de Mieraskerk. De man in kwestie werd nog tijdens de kerkdienst aangehouden door de politie.

Het Openbaar Ministerie (OM) liet zondagavond via Twitter weten dat de man zich "op een later moment zal moeten verantwoorden" voor de mishandeling.

Tweede Kamer reageert woedend op incidenten

In de Tweede Kamer is met woede en onbegrip gereageerd op de mishandeling van journalisten bij de kerken op Urk en in Krimpen.

De beide kerken maakten deze week bekend de coronaregels te gaan negeren en weer honderden kerkgangers in de gebedshuizen toe te laten. Kerken hebben wettelijk deze mogelijkheid, omdat de overheid binnen hun muren niet kan ingrijpen.

PvdA-leider Lilianne Ploumen spreekt van ontoelaatbaar gedrag. "Je blijft met de handen van anderen af", schreef ze op Twitter. "Laat journalisten hun werk doen." Ze benadrukte dat de coronaregels er voor iedereen zijn. "Dus stop met fysieke kerkdiensten."

SGP-politicus: 'Blijf daar dan weg, sensatiezoeker'

"Onacceptabel en ook een aantasting van de rechtsstaat als journalisten niet meer hun werk kunnen doen zonder mishandeld en bedreigd te worden", zei Sidney Smeets, die woensdag beëdigd wordt als Kamerlid voor D66. Hij vindt de beelden schokkend.

"Handen af van onze pers", tweette SP-leider Lilian Marijnissen. "Ook kerken moeten zich gewoon aan de regels houden. Onze zorg, ondernemers en zoveel anderen hebben het zwaar. Dit is zo asociaal."

Fractievoorzitter Elias van Belzen van de SGP-ChristenUnie in Nieuwkoop is minder begripvol. "Blijf daar dan ook weg, sensatiezoeker", liet hij via Twitter weten aan de journalist die in Krimpen is aangevallen. De SGP'er krijgt online veel kritiek over deze uitspraak, en het feit dat hij op zondag überhaupt op Twitter zit.

Korpschef en NVJ veroordelen kerkgangers

Korpschef Henk van Essen veroordeelde het geweld van kerkgangers wel zeer scherp. In het programma Buitenhof noemde hij de aanvallen op journalisten "onacceptabel". Er is echter ook kritiek op het optreden van de politie bij de geweldsincidenten. Op beelden op sociale media is te zien dat de politie op Urk de journalist sommeert weg te gaan, in plaats van dat de aanvaller wordt opgepakt.

De politie was aanwezig rond de kerken in beide plaatsen, maar wist de incidenten niet te voorkomen en trad naderhand in beide gevallen terughoudend op. Omroepbaas Dominique Weesie van PowNed is daar verontwaardigd over: dergelijke geweldplegingen vragen volgens hem om "keihard ingrijpen, hetgeen vanochtend op Urk, maar ook in Krimpen aan den IJssel, is nagelaten. En dat nemen wij de politie kwalijk".

Algemeen secretaris Thomas Bruning van de NVJ noemt het "dieptriest wat hier is gebeurd". Hij roept kerkbesturen op hun verantwoordelijkheid te nemen en deze agressieve daden breed te veroordelen. Verder verbaast het hem dat de politie op Urk niet meteen leek in te grijpen toen een auto tegen de PowNed-verslaggever aan reed.