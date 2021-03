Na dertien seizoenen zit Zondag met Lubach erop. Arjen Lubach sloot de allerlaatste aflevering af met een recept voor suikerbrood. Eerder in de uitzending stak hij zijn kijkers een hart onder de riem.

Onder het motto 'we zijn er bijna' hield Lubach ze voor dat de coronacrisis bijna voorbij is. Maar dan moeten we wel volhouden.

"Ja het is een pechjaar", zei de presentator. "We hebben pech met de regering en pech met de pandemie." Maar nu opgeven maakt alles erger. "Dus kap met die huisfeestjes!"

Ook vertelde Lubach een sprookje voor Pieter Omtzigt. Maar de geplaagde CDA-politicus 'stoorde' Lubach steeds met appjes omdat hij meer informatie wilde hebben wegens vermeende misstanden. Lubach kreeg Omtzigt rustig met het voorlezen van een rapport over de rechtsstaat van Montenegro.

Lubach won onder meer een Gouden Televizierring

Eigenlijk zou Lubach vorig jaar al stoppen na de twaalfde reeks. Doordat hij vanwege de coronacrisis niet het theater in kon, was er ruimte voor nog een seizoen. De reeks stond in het teken van de verkiezingen. Maar ook de coronamaatregelen kwamen veel aan bod.

Het populaire programma, uitgezonden door de VPRO vanaf 2014, won in 2017 de Gouden Televizier-Ring. Daarnaast had Lubach vaak succes met YouTube-filmpjes en liedjes. Zo was het duet Ik **** je op afstand met MEROL een hit en ook tracks over Justitieminister Ferd Grapperhaus en een duet met Fresku waren succesvol.

Filmpjes als The Netherlands Second gingen wereldwijd viraal. In de video, waarin de stijl van voormalig president Donald Trump werd gepersifleerd, werd de ex-president verzocht zijn leus America First aan te vullen met The Netherlands Second.