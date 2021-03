Yesim Candan gaat aangifte doen nadat de voordeur van haar Amsterdamse woning donderdag is geforceerd, laat de RTL-columniste zondag weten aan NU.nl.

Candan spreekt sinds begin maart openlijk haar steun uit aan auteur Lale Gül, nadat die negatieve reacties kreeg op haar boek over haar orthodox-islamitische jeugd.

De RTL-columniste laat aan NU.nl weten geen concrete aanwijzingen te hebben dat die steun en de geforceerde voordeur met elkaar te maken hebben. Ze heeft ook geen mogelijke dader in beeld.

Er zijn volgens Candan geen spullen meegenomen. Daarom gaat de columniste uit van een poging tot intimidatie.

Candan zegt eerder bedreigingen te hebben ontvangen. Onder meer ontving ze naar eigen zeggen negatieve reacties op een artikel waarin ze sprak over een gebrek aan hygiëne onder autochtone Nederlanders. Candan zegt dat de politie niets heeft gedaan met eerdere aangiften wegens bedreiging naar aanleiding van haar werk.

"Het is niet dat ik in een hoekje ga zitten huilen", zegt Candan. Ze zegt zich niet te laten afschrikken door wat volgens haar pogingen tot intimidatie zijn. "Dit laat zien dat je als columnist ballen moet hebben. Het motiveert me alleen maar meer: door dit laatste incident heb ik tien onderwerpen bedacht om over te schrijven."