Rapper en dichter Akwasi heeft na het ontvangen van een Edison voor beste videoclip bekendgemaakt voorlopig te stoppen met het maken van muziek. De rapper en dichter zegt zich te willen richten op de mede door hem opgerichte aspirant-omroep Omroep ZWART.

Akwasi had in januari nog laten weten zich te beraden over zijn rol binnen Omroep ZWART. De rapper, wiens recentste album Sankofa vorig jaar april uitkwam, was in opspraak geraakt nadat hij tijdens een interview met de EO de opnameapparatuur van de interviewer had afgepakt.

Akwasi zegt dat hij nu druk bezig is met zijn aspirant-omroep Omroep ZWART. "En daar moet je offers voor maken", aldus de met rapformatie Zwart Licht bekend geworden rapper en dichter. "Dit was een mooie mijlpaal, maar ik wil me nu richten op het grotere plaatje", doelt Akwasi op het winnen van de Edison voor de clip bij het nummer Extase.

De mede door Akwasi opgerichte aspirant-omroep Omroep ZWART behaalde in november 50.000 leden en voldeed daarmee aan een van de belangrijkste criteria om als aspirant-omroep zendtijd te krijgen in het publieke omroepbestel. In februari meldde de aspirant-omroep te gaan samenwerken met BNNVARA.