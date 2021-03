Matthijs van Nieuwkerk is vanaf augustus terug met zijn zaterdagavondshow Matthijs gaat door. De presentator maakte zaterdagavond in de laatste uitzending van het eerste seizoen bekend dat hij groen licht heeft gekregen voor een tweede seizoen.

Matthijs gaat door, een voortvloeisel uit De Wereld Draait Door, was eind januari voor het eerst op de buis. Van Nieuwkerk, die op Oudejaarsavond al een voorproefje van zijn nieuwe programma had gegeven, had eerder willen beginnen. Maar vanwege een coronabesmetting moest hij de première van zijn zaterdagavondshow twee weken uitstellen.

Het eerste seizoen van Matthijs gaat door, waarin muziek een grote rol speelt en een prominente rol is weggelegd voor de Sven Hammond Big Band, trok doorgaans meer dan een miljoen kijkers.

In de door bijna 1,6 miljoen mensen bekeken aflevering van zaterdagavond waren een groot aantal winnaars van de Edison Pop te gast. Willeke Alberti sloot de uitzending af met het nummer Eeuwig jong, dat ze zong voor Rob de Nijs. De Nijs kreeg dit jaar zijn zesde Edison, dit keer in de categorie Nederlandstalig voor zijn afscheidsalbum 't Is mooi geweest.