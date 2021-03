Jeroen van Inkel is door zijn stemproblemen zondag niet te horen op NPO Radio 2. Collega Giel Beelen neemt zijn ochtendprogramma Rinkeldekinkel over, laat een woordvoerder van BNNVARA desgevraagd weten.

De dj stopte zaterdagochtend eerder met zijn show omdat hij nog steeds last heeft van problemen met zijn stem. Beelen werd uit zijn bed gebeld om de laatste anderhalf uur over te nemen.

Van Inkel vertelde zaterdag aan het begin van zijn programma dat het niet goed ging. "Ik heb iets aan m'n stem, ik moet eraan geholpen worden. Dat gaat over twee weken gebeuren. Eigenlijk was het de afgelopen dagen opvallend goed en dacht ik: nou als het zo is, dan kan ik ook uitstekend de radioshow doen", zei hij.

Vooralsnog zal Beelen de show alleen komende zondag overnemen en wordt de dj volgend weekend weer in de studio verwacht. In februari nam Van Inkel al een paar weken rust vanwege zijn stemproblemen. Ook toen verving Beelen hem.