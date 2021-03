Jeroen van Inkel heeft zaterdagochtend het einde van zijn show op NPO Radio 2 niet gehaald door aanhoudende stemproblemen. De dj kondigde halverwege het programma aan dat hij niet verder kon en werd vervangen door Giel Beelen.

Van Inkel zegt al sinds december met stemproblemen te kampen en werd in februari ook al enkele weken vervangen door Beelen. Hij legde zijn luisteraars uit dat de stemproblemen onvoorspelbaar zijn en dat het de ene dag beter gaat dan de andere. "Ik had gedacht dat ik vandaag de show wel had kunnen presenteren, maar het is te erg."

De dj zegt in een achtbaan terecht te zijn gekomen en begon zich af te vragen of hij de rest van zijn leven zo zou blijven klinken. "Je gaat je toch zorgen maken en vraagt je af of het ooit nog over gaat."

"Gelukkig kreeg ik van de week een goed bericht van de kno-arts. Het slechte nieuws was dat ze iets op mijn stembanden hebben gevonden, maar het goede nieuws is dat ze het kunnen weghalen." Van Inkel zegt dat dit binnenkort zal gebeuren.