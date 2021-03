De finale van The voice of Holland heeft dit jaar meer kijkers getrokken dan vorig jaar. Dit keer zagen 2,1 miljoen mensen welke kandidaat tot winnaar werd gekroond, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. In 2020 waren dat er 1,8 miljoen.

De 21-jarige zanger Dani van Velthoven, die werd gecoacht door Anouk, wist dit jaar de overwinning op zijn naam te schrijven. Hij versloeg in de finale de achttienjarige Sem Rozendaal. Kandidaten Jasper Wever en Nienke Fitters werden al in een eerder stadium van de finale uitgeschakeld.

Sophia Kruithof wist het programma in 2020 te winnen. De finale vond toen plaats op 28 februari, enkele weken voor de eerste lockdown begon.

De finale van The voice of Holland eindigde vrijdagavond op de tweede plaats op de lijst met de best bekeken programma's. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur werd meer bekeken: daar stemden 2,6 miljoen mensen op af.