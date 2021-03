Sharon Osbourne zal definitief niet meer te zien zijn in het praatprogramma The Talk. Zender CBS heeft vrijdag in een verklaring laten weten dat de presentatrice zelf die keuze heeft gemaakt, schrijft Deadline. Osbourne werd beschuldigd van het doen van racistische uitspraken.

De 68-jarige presentatrice kwam begin deze maand in opspraak door een discussie met haar collega Sheryl Underwood. In de discussie verdedigde Osbourne Piers Morgan. Die vertrok bij het programma Good Morning Britain nadat hij Meghan Markles uitspraken over suïcidale gedachten in twijfel had getrokken.

Underwood vroeg Osbourne in de uitzending wat mensen ervan moesten denken dat zij als racistisch bestempelde uitspraken leek goed te keuren.

Na de uitzending ontstond direct veel ophef. Osbourne besloot kort daarna haar excuses aan te bieden via sociale media.

CBS heeft inmiddels ook een onderzoek naar de uitspraken afgerond. Tijdens dat onderzoek werd de talkshow van de buis gehaald. "We hebben geconcludeerd dat Osbourne's gedrag richting haar medepresentatoren niet in lijn is met onze waarden voor een respectvolle werkomgeving. We hebben ook geen bewijs gevonden dat de discussie in scène was gezet."

CBS vervolgt: "We erkennen ook dat wij als netwerk aansprakelijk zijn voor wat er is gebeurd, want het is duidelijk dat wij de presentatoren niet goed hebben voorbereid voor een complexe en gevoelige discussie met betrekking tot ras."

Osbourne was elf seizoenen te zien in The Talk en was de langszittende presentatrice van de show. De talkshow keert op 12 april, zonder Osbourne, terug op de Amerikaanse televisie.